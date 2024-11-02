Ters köşe diye buna derler - Uzman doktor Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı

Canan Karatay, günde 1 bardak limonlu su içmenin faydaları ile ilgili olarak, ''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.