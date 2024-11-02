Ters köşe diye buna derler - Uzman doktor Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Uzman doktor Canan Karatay'ın yıllardır söz ettiği limonlu suyun faydaları bilimsel bir araştırma ile tasdik edildi.
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, her gün 1 bardak limonlu su tüketmenin vücut sağlığı bakımından çok yararlı olduğunu açıkladı.
Canan Karatay, günde 1 bardak limonlu su içmenin faydaları ile ilgili olarak, ''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' ifadelerini kullandı.
ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLEMİŞTİ HAKLI ÇIKTI
Uzman isim Canan Karatay'ın uzun yıllardır dile getirdiği limonlu suyun faydaları, bilimsel araştırmayla da kanıtlandı. Güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen İngiltere'de bir grup akademisyenin yaptığı araştırma, limonlu suyun vücuda olan getirilerini gün yüzüne çıkardı. İşte limonlu suyun 5 faydası:
TANSİYONU DÜŞÜRCÜ ETKİSİ ŞAŞIRTTI
Medicalpark.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Limonlu su faydaları arasında sayılabilecek önemli bir özellik de tansiyon düşürücü etkisi olmasıdır. Limon ve misket limonu gibi turunçgillerin kan basıncını düşürücü etkide bulunduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir.