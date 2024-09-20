Türk kahvesi olarak biliniyordu! Dünyanın en sağlıklı kahvesi şaşırttı
Dünyada kahve tüketimi hızla yükseliyor. Uzmanlar dozunda içilen kahvenin faydaları olduğunu dikkat çekerken, son araştırma kahve türleri arasında en sağlıklı olanın sanılanın aksine Türk kahvesi olmadığını ortaya koydu. ABD'deki Vermont Üniversitesi tarafından araştırmaya göre işte en sağlıklı kahve…
Yapılan araştırmalar kahvenin dozunda tüketildiğinde sağlığa pek çok faydasının olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar, özellikle orta düzeyde kahve tüketiminin hiç tüketmeyenlere oranla kalp ve metabolik hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini buldu. Ama tabi en sağlıklısını…
EN SAĞLIKLISI TÜRK KAHVESİ DEĞİLMİŞ
ABD'deki Vermont Üniversitesi tarafından yayınlanan habere göre en sağlık kahve Türk kahvesi ya da espresso değilmiş.
Aşırıya kaçmamak kaydıyla içilen Türk kahvesinin uzun süre en sağlıklı kahve olduğu biliniyordu. Ancak yapılan araştırmalara göre en sağlıklı kahve türü filtre kahve çıktı.
KAHVE TÜKETİMİNE ODAKLANILDI
Üniversite 100'den fazla denek üzerinde düzenli kahve tüketimini değerlendirdi. Bu geniş çaplı araştırma, farklı kahve türlerinin vücut üzerindeki etkilerini karşılaştırarak en sağlıklı kahve türünü belirlemeye odaklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre en sağlıklı kahve türü olarak filtre kahve öne çıktı.