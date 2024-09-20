Türk kahvesi olarak biliniyordu! Dünyanın en sağlıklı kahvesi şaşırttı

Yapılan araştırmalar kahvenin dozunda tüketildiğinde sağlığa pek çok faydasının olduğunu ortaya koyuyor. Çalışmalar, özellikle orta düzeyde kahve tüketiminin hiç tüketmeyenlere oranla kalp ve metabolik hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini buldu. Ama tabi en sağlıklısını…