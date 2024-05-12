Uyumadan önce başucunuza koyarsanız...

Soğan ve karanfil birlikte nasıl kullanılır?

Öncelikle bir soğan ortadan ikiye bölünür. Düz olan kısımlarına karanfiller tek tek batırılır. En az 4-5 tane batırdıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğan konur. Karanfil batırılmış soğan, her gün uyumadan önce taze olarak hazırlanmalıdır.