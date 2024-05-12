Uyumadan önce başucunuza koyarsanız...
Soğan ve karanfil ikilisi adeta mucizeler yaratıyor. Gece uyumadan önce başucunuza koyacağınız soğan ve karanfille mevsim geçişlerinde artan grip, halsizlik, burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz. Peki, soğan ve karanfil birlikte nasıl kullanılır? Soğan ve karanfilin faydaları nelerdir? İşte detaylar...
Soğan ve karanfil birlikte nasıl kullanılır?
Öncelikle bir soğan ortadan ikiye bölünür. Düz olan kısımlarına karanfiller tek tek batırılır. En az 4-5 tane batırdıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğan konur. Karanfil batırılmış soğan, her gün uyumadan önce taze olarak hazırlanmalıdır.
Soğanın kokusunu ise hiç düşünmeyin. Karanfil mis gibi kokusuyla soğanın kokusunu bastıracaktır.
Soğana karanfil batırmanın faydaları nelerdir?
Doğal antibiyotik olan soğan, karanfille birleşince solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.
Soğanın içindeki antioksidanlar, öksürüğe neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve geceleri gelen ani öksürük krizlerini yatıştırır.
Soğan antibiyotik görevi görerek karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarınını açar ve burun tıkanıklığını giderir.
Soğan, antiviral özelliği isayesinde, virüslerden korur.
Gece daha rahat uyumanızı sağlar.