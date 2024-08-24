Vakalar arttı, korku büyüdü. Kusma + ishal yaşayanların dikkatine! İşte tüketmeniz gereken 10 besin

Bu sebeple kusma, ishal, ateş gibi belirtileri olan bu salgından korunmak ve olabildiğince hızlı bir şekilde iyileşmek adına, hem enerji verici hem güçlendirici hem de bağırsakları düzenleyici besinleri tüketmeniz gerekiyor. İşte kusma, ishal, ateş yaşayanların mutlaka tüketmesi gereken 10 besin: