Vakalar arttı, korku büyüdü. Kusma + ishal yaşayanların dikkatine! İşte tüketmeniz gereken 10 besin
Kusma, ishal, ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme ve daha fazlası... Eğer sizde bu şikayetlerden muzdaripseniz veya sık sık duyuyorsanız işte tüketmeniz gereken 10 besin
Son zamanlarda kusma, ateş, ishal gibi sorunların artmasıyla ciddi sancılar ve ağrılar yaşanabiliyor. Ayrıca hastalığın tamamında da büyük bir halsizlik ortaya çıkıyor. Ancak en önemli sorun ise şüphesiz ki iştahsızlık.
Uzmanların 'Norovirus' olarak adlandırdığı bu salgın, hali hazırda tüm Türkiye'de büyük bir probleme yol açmış gibi gözüküyor. Özellikle tuvalete çıkmada düzensizlik farklı sorunları da beraberinde getiriyor.
Bu sebeple kusma, ishal, ateş gibi belirtileri olan bu salgından korunmak ve olabildiğince hızlı bir şekilde iyileşmek adına, hem enerji verici hem güçlendirici hem de bağırsakları düzenleyici besinleri tüketmeniz gerekiyor. İşte kusma, ishal, ateş yaşayanların mutlaka tüketmesi gereken 10 besin:
İSHALİ ÖNLEYEN 10 BESİN
1. Muz