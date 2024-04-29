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1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

Noterde ev, araç alım satım, vekalet işlemleri, tescil işlemleri gibi işleri olan vatandaşlar bayramda noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu? Nöbetçi noterler açık mı? İşte detaylar...

Haber Merkezi
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1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?
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1 Mayıs'ta noterler açık mı?

Noterler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için 1 Mayıs’ta çalışmayacak.  Noter satışları ve tasdik işlemleri 2 Mayıs perşembe günü gerçekleştirilecek.

1 Mayıs'ta nöbetçi noterler açık mı?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. Bugün 1 Mayıs’ta resmi tatil olduğu için çalışmayacak.