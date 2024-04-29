1 Mayıs'ta noterler açık mı? 1 Mayıs'ta noterler çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta noterler açık mı?

Noterler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için 1 Mayıs’ta çalışmayacak. Noter satışları ve tasdik işlemleri 2 Mayıs perşembe günü gerçekleştirilecek.



1 Mayıs'ta nöbetçi noterler açık mı?

Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti. Bugün 1 Mayıs’ta resmi tatil olduğu için çalışmayacak.