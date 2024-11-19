66 ilde FETÖ operasyonu: 459 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz."