66 ilde FETÖ operasyonu: 459 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı
FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar mücadele edeceğiz."
66 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-30" operasyonlarında 459 şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2024
FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok! Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı, temizleyene kadar… pic.twitter.com/sj8kwDUxk1