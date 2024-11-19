ABD’den Türkiye’ye uyarı: “Hamas’la artık işler eskisi gibi yürüyemez”

Hamas yöneticilerinin Türkiye’ye taşındığına ilişkin iddialara, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye’ye Hamas uyarısı yapacaklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın brifinginde gündeme gelen Hamas konusunu Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller yanıtladı. Miller iddiaları doğrulamadı; ancak bunları yalanlayacak konumda olmadığını söyledi.

“Türkiye hükümetine de Hamas'la işlerin yürüyemeyeceğini ifade edeceğiz”

“Vahşi bir terör örgütünün liderlerinin Türkiye gibi NATO müttefikleri dahil hiçbir yerde rahatça yaşamaması gerektiğine inandıklarını” söyleyen Miller, “Dünyadaki her ülkeye açıkladığımız gibi Türkiye hükümetine de Hamas'la işlerin artık eskisi gibi yürüyemeyeceğini açıkça ifade edeceğiz” dedi.

İsrail basını üst düzey yetkililerin Ankara'ya kaçtığını iddia etmişti

Miller, aralarında Halid Meşal’in de bulunduğu bazı Hamas liderleri hakkında ABD’de davalar olduğunu ve Washington'un bu kişilerin ABD'ye teslim edilmesi gerektiğini düşündüğünü de belirtti.

İsrail’in Times of Israel gazetesi hafta sonu ismini paylaşmadığı Arap bir diplomata dayandırdığı haberinde, Hamas’ın Katar’ın başkenti Doha'da bulunan üst düzey yetkililerinin geçen hafta Ankara'ya kaçtığını iddia etmişti.

Türkiye iddiaları reddetti

Türk diplomatik kaynaklarsa Hamas’ın siyasi büro üyelerinin zaman zaman Türkiye’yi ziyaret ettiğini; ancak büronun Türkiye’ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hamas da iddiaları, “(İsrail) işgalinin zaman zaman yayınlamaya çalıştığı söylentiler” ifadeleriyle reddetmişti.

Katar Gazze'de ateşkes çabalarını askıya almıştı

Katar geçen hafta Hamas ve İsrail'e, her iki taraf da istekli ve ciddi olduğunu gösterene kadar Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına aracılık etme çabalarını askıya alacağını söylediğini açıklamıştı.

Ancak Doha, Hamas'a ülkeyi terk etmesini söylediğine dair basında çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtmişti.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar’ın bu görevden çekildiğini açıklamasının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani Türkiye’yi ziyaret etmişti.

NATO üyesi Türkiye, Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları nedeniyle İsrail'i sert bir şekilde eleştiriyor ve Hamas'ı ABD ve İsrail’in aksine terör örgütü olarak tanımlamıyor.