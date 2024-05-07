ABD'den, Türkiye ve İsrail'e bir cümlelik çağrı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Her ikisi de müttefikimiz ve aralarındaki görüş ayrılıklarını gidermeleri için onları teşvik ediyoruz" dedi. Miller başka bir değerlendirmede bulunmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçmişte yaşanan karşılıklı söz düellolarının hızla tırmanmasının ardından ABD’nin Türkiye ile ilgili kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda genellikle temkinli davrandığı yorumları yapılıyor.

Ankara kararı geçen hafta açıklamıştı

Ticaret Bakanlığı geçen hafta İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye sözkonusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” denilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İsrail'i sert bir şekilde eleştirerek, Türkiye'nin ticaret boykotu yoluyla İsrail'i "ateşkesi kabul etmeye zorlamaya" ve yardımları artırmaya çalışacağını söylemişti.

Erdoğan, “Tüm Batı İsrail’e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere bunlar hep İsrail’e çalışıyor. Ne yazık ki Filistin halkı ölüme mahkum edildi. Bunun karşısında daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık” diye konuşmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz da benzer kararları kendi ülkesinin de alacağını dile getirerek, karara tepki göstermişti.