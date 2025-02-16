AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: Yassıada zihniyetinin kopyasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özgür Özel'in yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yaptığını belirtti.

"Yassıada zihniyetinin kopyasıdır"

Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile darbeci Kenan Evren’i yan yana anmasının, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını gösterdiğini aktaran Çelik, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade Yassıada zihniyetidir. Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları Yassıada zihniyetinin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Özel'in milletimizin sesine odaklanması imkansızdır"

Özel'in AK Parti iktidarının milletin gözünden düştüğü şeklinde sözlerine cevap veren Çelik, "Özgür Özel’in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur. CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir" dedi.