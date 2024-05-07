Antalya'daki teleferik faciasında iddianame hazır! Sanıklara 27 yıl hapis cezası isteniyor
12 Nisan'da Antalya'da gerçekleşen teleferik faciasında bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianame, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu ve 36 sayfadan oluşuyor. İddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli bulunuyor. Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapis cezası isteniyor.
Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin iddianame hazırlandı ve savcılığın çalışması sonucunda iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.
Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil 5 kişi tutuklandı.
İddianame hazırlandı
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu teleferik kazasında iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianame 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 13 müşteki ve 12 şüpheli yer aldı. Sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olmaktan 27 yıl hapsi istendi.