  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Asgari ücrete zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Takip Et

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Asgari ücrete zam yapıl acak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Bakan Bilgin 'Temmuz'da bakılır' demişti. Ankara gündeminde çok sıcak gelişme...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Asgari ücrete zam tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da artış yapılacağını söyledi...

 Ayrıntılar geliyor...

 

 

Meteorolojiden 56 ile uyarı: İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı!

Türkiye Haberleri

Meteorolojiden 56 ile uyarı: İstanbul ve Ankara'da kar yağışı başladı!
AK Parti'den ittifak için yeni adım

AK Parti Haberleri

AK Parti'den ittifak için yeni adım
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi

Asgari Ücret Haberleri

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye AK Parti Asgari Ücret