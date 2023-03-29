Asgari ücrete zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Asgari ücrete zam yapıl acak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması! Bakan Bilgin 'Temmuz'da bakılır' demişti. Ankara gündeminde çok sıcak gelişme...
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Asgari ücrete zam tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da artış yapılacağını söyledi...
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