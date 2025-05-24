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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımlar memnuniyet verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keçeli, "Son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir" dedi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Suriye açıklaması: ABD ve AB'nin adımlar memnuniyet verici
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Keçeli yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

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