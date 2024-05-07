Bahçeli'den Osman Kavala çıkışı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

Taksim ısrarı niye?

* Hayatlarında tek bir fabrikaya girmemiş, tek bir emekçinin elinden tutmamış bu güruhun aklı rehinlidir. 1 Mayıs'ta görevini yapan sağduyulu tavrı sebebiyle övgü alan Türk polisine düşmanca saldıranlar haçlı kalıntısıdır. Hayatları miskinlikle geçen küçük bir azınlığın 1 Mayıs'ta sahneye çıkıp Taksim'e yürüme gayesi maksatlıdıri madrabazlıktır. Bu Taksim ısrarı niyedir? Emek ve dayanışma ile Taksim'in ne alakası vardır? Taksim'in adının altında yatan hesap nedir? Fiziken şiddete maruz kalan sağlam duruşundan vazgeçmeyen Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin Gazze davasına müdahil olma kararı

* Türkiye'nin İsrail ile ticaretini dile dolayanların fitne hesabı bozulmuştur. Dışişleri Bakanımızın İslam ülkelerine "İsrail'i durdurmalıyız" çağrısı buna kanıttır. Netanyahu için hesap günü yakındır. İsrail'in Gazze katliamı Avrupa dahil ABD, Kanada gibi birçok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. Bu protestolara gözaltı ve şiddetle karşılık veren ülkeler, işlerine gelince insan hakları bilirkişiliği yapıyor. Utanç duyulacak bir ikiyüzlülüktür.

* Türkiye'nin İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı çok önemli bir adımdır. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş diye bir şey söz konusu değildir. 35 bin masumun dökülen kanı Netanyahu'yu inşallah boğacaktır. İnsanlık zulme karşı birleşmiş ve bilenmiştir. BM acil olarak devreye girmelidir. BM'nin bedel ödemesi insanlık namusudur. Bölge bıçak sırtıdır. Bazen yüksekte zannetiklerimiz eğilemeyeceğimiz kadar alçaktadır.

Siyaset kavga arenası değil, konuşma ve düğümleri çözme sahası

* Siyaset kavga arenası değil, konuşma ve düğümleri çözme sahasıdır. Türkiyemizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı'nın görüşmesini esasını es geçip boş koltukla boşluğa düşmesi kendi bilecekleri meseledir.

Erdoğan ile Özel'in görüşmesi

* Biz boş koltukla boş yapanların söylediklerine bakmayız.

Osman Kavala çıkışı

* Kimse mahkemeye talimat veremez. Yargı yetkisini kullanan bağımsız mahkemelerdir. Mahkeme kararları değiştirilemez. Gezi Parkı davasında hüküm alan Osman Kavala'nın serbest kalması yeniden yargılanması kamçılanıyor. Neymiş CHP Genel Başkanına Avrupa Parlamentosu'nda "Saati soruyorsun sen önce Kavala'yı çıkar" diyorlarmış. Sayın Özel'in ve yanındakilerin kolunda saat yok mudur? Özel'in saati sormak yerine PKK'ya ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzlerine vurması gerekmez miydi? Türkiye hukuk devletidir demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi? Sayın Özel saati merak ederse bana sorabilir köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım.

Sinan Ateş iddianamesi

* Bugüne kadar 'Niye iddianame hazırlanmadı' diye sordular. Hazırlandı, 'içi boş' dediler. MHP olarak beklentimiz şudur; meskur iddiamame ile ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Kimin elinde belge ve bilgi varsa mahkemeye başvursun. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Hatta şahit olarak dinlenmek isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. CHP'den İP'ine kadar malum partiler neyi biliyorlarsa mahkemeye yetiştirmeliler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı şer ve şirret emel sahiplerine müsaade etmeyecektir.