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Bakan Fidan: Bu 2 endişe ortadan kalkarsa Suriye'de kalmak için bir nedenimiz kalmaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin "Biri Suriye'den Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçün önüne geçmek, ikincisi terörle mücadele etmek. Bu iki önemli endişenin ortadan kalktığını görürsek, Suriye'de kalmak için bir denenimiz olmayacak" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan: Bu 2 endişe ortadan kalkarsa Suriye'de kalmak için bir nedenimiz kalmaz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli El Cezire kanalına açıklamalarda bulundu.

"YPG, bir terör örgütü olarak orada"

Bakan Fidan, YPG'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu söyledi. YPG'nin kendisini Batı'ya DEAŞ'a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterdiğini ancak bu kimliğin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Fidan, "YPG, bir terör örgütü olarak orada" açıklamasını yaptı.

"ABD bize 'terör tehdidine karşı aksiyon almayın' diyemez"

Bakan Fidan, terörle mücadedele Türkiye'nin kendi kararlarını verdiğini ifade etti. Fidan, "ABD bize 'terör tehdidine karşı aksiyon almayın' diyemez. Bu dinleyeceğimiz bir şey değil. Operasyonlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığının iki temel amacının olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Biri Suriye'den Türkiye'ye daha fazla kitlesel göçün önüne geçmek, ikincisi terörle mücadele etmek" dedi.

Terör ve kitlesel göç

Fidan, "Bu iki önemli endişenin ortadan kalktığını görürsek, Suriye'de kalmak için bir denenimiz olmayacak" açıklamasını yaptı.

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