Bakan Koca: Nadir hastalıkların tedavisi için yeni bir hastane kuruyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SMA konusunda son derece hassas olduklarını dile getiren Koca, “Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisi konusuna gelince SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık, yakında uygulamaya geçecek. Ayrıca bu konuda önemli bir gelişme var. Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip, tedaviyi de kendimiz uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak sağlıklı yaşam konusunda önemli adımlar atıldığını dile getiren Koca, “65 yaş üstü vatandaşlarımıza 250 kişiye bir hekim ve iki hemşire oranıyla hizmet vereceğimiz bir sistemi duyurmuştuk. Büyüklerimizin sağlık durumlarını yakın takip etmek üzere Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması için yönetmeliğimiz yayımlandı. 80 yaş üstünden başlamak üzere bu projemizi hayata geçiriyoruz. Yani her 250 kişi için bir yaşam merkezi, bir hekim, iki hemşire, bir tıbbi sekreter olmak üzere planladığımız bir uygulama. Büyüklerimizin herhangi bir sağlık sorunu, reçete veya rapor ihtiyacı olduğunda, uzaktan sağlık hizmeti sunumuyla birlikte bu merkezlerden hizmet almasını sağlayacağız. Gerektiğinde bu hastalarımız için hastane randevuları dahil tüm işlemleri takip edilecek. Kişi, sağlık sorunu yaşadığında o birimi arayacak. O birim gerektiğinde hastayı evinde ziyaret edecek, gerektiğinde hastanede refakat edebilecek. Bu uygulama yeni başlıyor” dedi.

“Aile Diş Hekimliği projesiyle yaklaşık 10 bin aileye bir diş hekimi düşecek”

Bakan Koca ayrıca, Aile Diş Hekimliği uygulamasının üç ilde pilot olarak başlatıldığını hatırlatarak, yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi düşmesini planladıklarını vurguladı. Koca, yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekiminin bu projede görev alacağını açıkladı. Bakan Koca, bu alanda halihazırda görev yapan diş hekimlerine ilaveten yeni alımlar da yaparak bu sayıyı tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.