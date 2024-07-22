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Bakan Tunç: Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Bakan Tunç: Mersin'de terör örgütü marşı eşliğinde halay çeken 9 şüpheli yakalandı
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Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mersin’de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir.“

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