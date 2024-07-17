Terör örgütüne ağır darbe! 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 olmak üzere toplam 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2024
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin… pic.twitter.com/YQ3v2ausjo