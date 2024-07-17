Terör örgütüne ağır darbe! 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."