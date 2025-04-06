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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram trafiğinde hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında sekiz günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram trafiğinde hayatını kaybedenlerin sayısı 72’ye çıktı
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ANKARA(EKONOMİ)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin yaptığı bilgilendirmede, sekiz günlük süreçte hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye yükseldiğini söyledi.

Yerlikaya tatilin sekizinci gününde meydana gelen 604 trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybederken, 925 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya tatilin tamamında hayatını kaybedenlerin sayısının 72 yaralananların sayısının ise 8 bin 313 olduğunu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 5 Nisan Cumartesi günü yapılan 594 bin 1422 denetimde, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi.

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