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Adana'da korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Adana'da korkunç kaza! Aynı aileden 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki sürücü Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Minibüsteki 8 yaralı da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.

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