Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı: Cem Yılmaz'dan TRT'ye tepki geldi

Teşkilat dizisinde “Neslihan” karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın sosyal medyadan yaptığı boykot çağrısı sonrası TRT, yolların ayrıldığını duyurdu. Karar, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı tarafından duyuruldu.

TRT Genel Müdürü Sobacı’dan açıklama

Zahid Sobacı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.”

Cem Yılmaz'dan tepki: 'İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin?'

Komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TRT'ye tepki gösterdi. Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor.Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu ! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E o halde?"

Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor.Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir ? Kendi politik fikirlerini özgürce… — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) April 2, 2025

Özgür Özel'den Aybüke Pusat açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de Aybüke Pusat'a destek geldi.

Özel açıklamasında; "Aybüke Pusat'ın hemen bugün ekmeğiyle oynamışlar. Bizzat ben sahip çıkacağım. Hangi dizide oynarsa rekorlar kırdırtacağız. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz. Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız" ifadelerini kullandı.