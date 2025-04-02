"Boykot" çağrısı yapan Aybüke Pusat diziden çıkarıldı | Özel: Aybüke nerede oynarsa ona rekorlar kırdıracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da Volkan Konak'ın cenaze törenine katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, Konak hakkında kamuoyunda tepki çeken sözleri sarf eden Çatalca Müftüsü'ne tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen bi koltuğu işgal ediyorsun ama iktidarda değilsin. Alma o herifi (Çatalca Müftüsü) görevden. Alma ki ona bakan seni görsün. Ölünün arkasından konuşan birini görsün" dedi.

"Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işi ve aşı ile oynuyorlar"

Özel, oyuncu Aybüke Pusat'ın "boykot" yaptığı gerekçesiyle TRT'deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasına ilişkin, "Dün akşam Aybüke Pusat boykot paylaşımı yapmış, hemen bugün Aybüke Pusat’ın ekmeğiyle oynamışlar. Aybüke, nerede oynarsa ona rekorlar kırdıracağız. Hangi dizide oynarsa o dizi hep beraber destekleyeceğiz. Bizim yapacağımız ne varsa yapacağız. Bir sanatçı tutumunu ilan ediyor diye işi, aşı ile oynuyorlar. Onlara sahip çıkmak bizim işimiz" dedi.

"Psikolojik üstünlük bizde"

Özel, sözlerine "Psikolojik üstünlük artık bugünün muhalefetinde, yarının iktidarındadır. Ahlaki üstünlük zaten bizde. Psikolojik üstünlük bizde. Bugün boykota katılırız, yarın yine o esnafın gönlünü alırız. Çoğunluk enerjisi bizde, bütün muhalefette. Bu iktidara yol görünmüştür, geri sayım başlamıştır. Bugünkü iktidar sahipleri 19 Mart'tan beri cuntanın başı" cümleleriyle devam etti.

"Boykot anayasal haktır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya değinen Özel, "Başsavcılık, iyice endazeyi kaçırdı, şuurunu kaybetti. Ne yaptığı belli değil. Boykotun bir anayasal hak olduğu net. Bu boykotu Türkiye siyasetine yakın dönemde en çok taşıyan parti AK Parti" dedi.

Boykotun bir anayasal hak olduğunu aktaran Özel, "Yapan yapar uyan uyar. Biz Saraçhane'deki listemizin arkasındaytız. Biz bugün kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 öğrenci arkadaşımızın tutuklu olması dolayısıyla üniversite öğrencilerinin bugün yaptığı boykot çağrısına destek verdi. Bizim için birgün dediler biz de destek verdik. Bugün ne sonuç alınacak her beraber göreceğiz. Biz boykotyap.net'i takip edelim" diye devam etti.

"Fenerbahçe-Galatasaray maçı için ATV'ye bakmayacağız"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir sürekli boykot kararı değil. Sürekli boykot yaptığımız, başta Doğuş Grubu olmak üzere. Haber, CNN ve yandaş kanallar ile bu kanalların sahipleri. Örneğin Demirören Grubu. Biz ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden maçı açar dinleriz. Biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemek için ATV'ye bakmayacağız tabii ki. Çok izlenirse çok kazanacaklar.

Ekrem Başkan'a bu kadar iftiralar atan, her fırsatta bize küfredenlerin reytinglerini güçlendirmek istemiyoruz. Bu akşam ATV'ye reklam veren firmaların da gönlümüzde yerş olmayacak. Dün akşam boykota karşı cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, TOBB Başkanı olmadık açıklamalar yaptılar. AK Parti'nin fişlemelerinin tamamını Saray'ın önünde bidonla yakarım. O fişlemelerin hepsini bulacağım Saray'ın önünde gençlerle yakıp kutlayacağız. Kimse korkmasın. Bugünkü sistemin aparatları korksun. Hepsiyle hesaplaşacağız."

"Azgın azınlık sizsiniz"

Özel'den Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın "boykot" çağrılarına ilişkin kullandığı "azgın azınlık" ifadesine de yanıt geldi. Özel, "Azgın azınlık sizsiniz. Bir avuçsunuz. Siz ikinci parti olmuştunuz. Son anketlerde fark da açılıyor. Daha da beter olacaksınız. Azgın azınlık, bükemediği bileği kırmaya çalışan bir ekiple karşı karşıyayız. Biz makul ve haklı çoğunluğuz" dedi.