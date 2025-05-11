Beylikdüzü'nde metrobüs kazası: Yaralanan 54 kişi taburcu edildi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasında yaralanan 57 kişiden 54’ünün taburcu edildiğini duyurdu.
Beylikdüzü’nde bir metrobüs, yolcu almak için durakta bekleyen başka bir metrobüse çarptı. İlk açıklamada bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 20 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’ndaki kazada bir kişinin öldüğünü belirterek X hesabında şunları söyledi:
“57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, üç vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir.”
Dün Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 57 vatandaşımız hastanelerimize nakledilmiştir.— Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) May 11, 2025
Tedavileri tamamlanan 54 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 3 vatandaşımızın hastanedeki tedavileri devam etmektedir.…