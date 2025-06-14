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İsrail’in İran saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma

İsrail’in İran’a saldırıları sonrası sosyal medyada yayılan dezenformasyon ve provokatif paylaşımlar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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İsrail’in İran saldırılarına ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

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