CHP 14 Haziran'da Bayburt’ta miting yapacak

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor” miting serisinin yeni durağı Bayburt olacak.

14 Haziran Cumartesi günü saat 13:30’da Genç Osman Stadı Önü’nde (Oslu Baba Caddesi) düzenlenecek mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılacak.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı X’ten mitingi duyurdu.

Millet iradesinin sesi Bayburt’tan yükselecek!



Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutukluların özgürlüğü için meydanlardayız!



Atanmışlar değil, haklılar kazanacak! Biz kazanacağız!



🗓️14 Haziran Cumartesi (YARIN)

⏰13.30

📍Genç Osman Stadı Önü… pic.twitter.com/ANp7ymMfGy — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) June 13, 2025

CHP neden miting düzenliyor?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba sabahı “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından gözaltına alındı. İmamoğlu 23 Mart “yolsuzluk” suçlamasından tutuklandı. İmamoğlu’yla beraber CHP’li bazı belediye başkanları, İBB çalışanları, üst düzey bürokratlar da tutuklananlar arasında yer aldı.

CHP de İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden itibaren İBB’nin bulunduğu Saraçhane’de toplanarak yaşananlara tepki gösterdi.

İmamoğlu tutuklandıktan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her hafta çarşamba günü İstanbul’un bir ilçesinde, cumartesi günü de Türkiye’nin bir şehrinde miting yapma kararı aldıklarını duyurdu.