Borcu olan belediyeye dış borç yasağı

MEHMET KAYA/ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarının hibe haricinde Türkiye dışındaki finansman kaynaklarını kullanmasına ilave şart getirdi. Yönetmelik değişikliği 10 Mayıs 2025 günlü resmi gazetede yayımlandı. Yeni kriterler, henüz sonuçlanmamış yurt dışı kaynak sağlamaya yönelik sonuçlanmamış başvurular için de geçerli olacak.

Buna göre, Hazine’ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK’ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları dış kaynak alamayacak. Hibe hariç dış imkan ifadesi kullanılan yönetmelikle, dış borç ya da kalkınma bankaları vb. uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredi ve vb. kaynakları kullanmaları zorlaştı. Belediyeler daha önce de Hazine’den izin almak koşuluyla borç alabiliyordu. Bu yeni şartla Hazine’nin “hayır” deme şansı arttı. Yönetmelik değişikliğine göre dış kaynak kullanmak isteyen belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları, sayılan borçları olmadığını belgeleyerek izin isteyebilecek.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler uygulanacak. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacak. Belge verilmemişse, başvuru yok sayılacak

Değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkan Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkanın İzlenmesine İlişkin Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki idareler ile kamu iktisadi teşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları, fonları, kamu yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehir belediyelerini, belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarını kapsıyor.

Dış imkan ise yönetmelik kapsamındaki kuruluşların, yurt dışından kendi adına uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihracı da dahil olmak üzere herhangi bir dış finansman kaynağından Hazine garantileri olmaksızın sağlayacakları hibe hariç finansman olarak tanımlanıyor.