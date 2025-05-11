ABD, Çin ile ticaret anlaşması duyurdu

ABD ile Çinli yetkililer arasında İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Beyaz Saray internet sayfasında, "ABD, Cenevre'de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı" başlıklı bir açıklama paylaştı.

Hazine Bakanı Scott Bessent: "Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk olarak, İsviçreli ev sahiplerimize teşekkür etmek istiyorum. İsviçre hükümeti, bize bu harika mekanı sağladığı için çok nazik davrandı ve bunun da gördüğümüz verimliliğe büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Detayları yarın vereceğiz, ancak görüşmelerin verimli olduğunu söyleyebilirim. Başbakan Yardımcısı, iki Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Jamieson ve ben, görüşmelere aktif şekilde katıldık. Dün akşam Başkan Trump ile görüştüm, Büyükelçi Jamieson da görüştü ve kendisi gelişmeler hakkında tamamen bilgilendirildi. Dolayısıyla, yarın sabah tam bir brifing vereceğiz."

ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer: "Bakanın da belirttiği gibi, bu iki gün çok yapıcı geçti. Hızla anlaşmaya varmamızın ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor, bu da farklılıkların belki de düşünüldüğü kadar büyük olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu iki günün hazırlanmasında büyük bir çaba harcandı. İlk başta neden burada olduğumuzu unutmayın — Amerika Birleşik Devletleri'nin 1,2 trilyon dolarlık büyük bir ticaret açığı var, bu yüzden Başkan bir ulusal acil durum ilan etti ve tarifeler uyguladı, ve Çinli ortaklarımızla yaptığımız anlaşmanın, bu ulusal acil durumu çözmemize yardımcı olacağına inanıyoruz."

Trump, Çin ile görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtmişti

ABD Başkanı Donald Trump da dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile görüşmelerin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Trump, "Pek çok şey görüşüldü, birçok konuda mutabık kalındı. Dostane ama yapıcı bir şekilde tam bir yeniden başlama süreci müzakere edildi." ifadelerini kullanmıştı.

Hem Çin hem de ABD'nin yararına olacak şekilde Çin'in Amerikan iş dünyasına açılmasını görmek istediklerini vurgulayan Trump, "Büyük ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD ile Çin tarifeler konusunda restleşmişti

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre'de bir araya gelmek üzere anlaşmıştı.