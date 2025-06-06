ABD’de tüketici kredileri piyasa beklentilerini geride bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici kredileri, nisanda önceki aya kıyasla 17,9 milyar dolar artışla 5 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,3 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 7,7 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 10,2 milyar dolar yükseliş kaydetti.

Tüketici kredileri, nisanda yıllık bazda da yüzde 4,3 arttı.

Devir yapan krediler, aynı dönemde yıllık yüzde 7, devir yapmayan krediler yüzde 3,3 yükseldi.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı