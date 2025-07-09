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Trump’ın vergileri AB’yi İngiltere’den daha çok zorlayabilir

Trump’ın anlaşmasının AB'yi İngiltere'den daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya bırakacağı öngörüldü.

Haber Merkezi
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Trump’ın vergileri AB’yi İngiltere’den daha çok zorlayabilir
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Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Birliği müzakerecileri, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'ye tanınandan daha yüksek gümrük vergileri getirecek bir ticaret anlaşmasına yaklaşıyor.

Gazetenin haberine göre Brüksel, görüşmeler devam ederken Trump'ın "karşılıklı" gümrük vergilerini yüzde 10 olarak belirleyecek geçici bir "çerçeve" anlaşması imzalamaya hazır.

Birkaç gün içinde imzalanması beklenen anlaşma, AB'nin 1 Ağustos'ta başlayacak yüzde 50'ye varan daha yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak için çabaladığı bir dönemde geldi. Ancak diplomatlar ve iş dünyası liderleri, Brüksel'in ekonomik ağırlığına rağmen daha iyi koşullar sağlayamamış olmasından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda.

Trump ayrıca AB tarım ürünleri için yüzde 17 gümrük vergisi talep ediyor ve ilaç ve yarı iletkenler gibi kilit sektörler için gelecekte muafiyetler garanti etmeyi reddetti.

Birleşik Krallık çelik, otomobil ve eczacılık ürünleri konusunda imtiyazlar elde ederken, AB silah ve sıvılaştırılmış doğal gaz da dahil olmak üzere ABD alımlarını arttırarak ticaret fazlasını azaltmayı teklif ediyor.

Eleştirmenler AB'nin temkinli yaklaşımının geri teptiğini ve AB'yi savunmasız bıraktığını söylüyor. Blok şimdilik misillemeye ara verdi ancak 21 milyar Euroluk karşı gümrük vergisi 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve 95 milyar Euroluk ek bir paket de görüşülüyor.

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