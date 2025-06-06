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İmamoğlu'ndan proje paylaşımı: İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamınsa tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "Yuvamız İstanbul” kreş projesini tüm Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini açıklarken, 2025 sonuna kadar 15 yeni merkez daha açılacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
ANKA
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İmamoğlu'ndan proje paylaşımı: İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına rağmen proje başarıyla sürdürülüyor, 2025 sonuna kadar 15 yeni Yuvamız İstanbul'un daha hizmete açılması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Bizim mega projemiz kreşler. Yuvamız İstanbul kreşleriyle evlatlarımızın gözlerinde parlayan ışığı tüm Türkiye'ye yayacağız. İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan tanıtım videosunda, İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri, 3-6 yaş aralığındaki çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecekleri, eşit fırsatların yaratıldığı bir ortamda öğretmen, aile ve mahalle ilişkilerinin güçlendirildiği bir hizmet sunulduğu anlatılırken, Ekrem İmamoğlu'nu tarafından uygulamaya konulan projenin, İstanbullular tarafından beğeniyle karşılandığı belirtildi.

"Geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz"

Paylaşılan videoda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri. Şehrimizin dört bir yanında açılıyor. Çocuklarımız için eşit, kaliteli ve ulaşılabilir eğitim imkanı sağlanıyor. Anneler çocuklarını güvenle emanet edip iş hayatına katılabiliyor. Ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alabiliyor. Çocuklar bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklenerek hayata en iyi şekilde hazırlanıyor. Öğretmenlerimiz de hak ettikleri değeri gören, donanımlı ve saygın bir çalışma ortamında istihdam ediliyor. 10 bin 937 öğrenci kapasitesiyle hizmet veren yüzde 92'si kadın olmak üzere 1688 kişinin istihdam edildiği 113 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezimizle, daha çok çocuğa, daha çok aileye, daha çok öğretmene ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2025 sonuna kadar 15 yeni, Yuvamız İstanbul daha hizmete açmayı hedefliyoruz. Geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı. 

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