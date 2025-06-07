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Çin'den AB ile elektrikli araç görüşmelerine dair açıklama: Anlaşmada sona gelindi

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile Avrupa Birliği arasında elektrikli araç fiyat taahhüdüne yönelik yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığını duyurdu. Açıklamada, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm üzerinde uzlaşmak için ortak çabaların sürdüğü belirtildi.

Haber Merkezi
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Çin'den AB ile elektrikli araç görüşmelerine dair açıklama: Anlaşmada sona gelindi
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Çin Ticaret Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada, Bakan Wang Wentao’nun Fransa ziyareti kapsamında 3 Haziran’da AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldiği belirtildi.

Çin, AB’nin önerisini değerlendirecek

Açıklamada, iki yetkilinin AB'nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik başlattığı sübvansiyon karşıtı soruşturma, Çin’in AB brendilerine karşı aldığı anti-damping önlemleri ve ihracat kontrolleri gibi acil ve önemli konular hakkında samimi ve derin görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, iki taraf arasında elektrikli araç fiyat taahhüdü anlaşmasına ilişkin müzakereler konusunda AB’nin yeni teknik yolların da araştırılabileceğini önerdiği, Çin’in AB’nin önerisinin uygulanabilirliğini hukuki ve teknik açılardan değerlendireceği ifade edildi.

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