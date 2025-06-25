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Morgan Stanley, 2026'da Fed'den 7 faiz indirimi bekliyor

Morgan Stanley, Fed'den bu yıl faiz indirimi beklemediğini değerlendirirken, 2026'da 7 faiz indirimi öngördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley, 2026'da Fed'den 7 faiz indirimi bekliyor
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Morgan Stanley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart 2026'dan başlayarak, 2026 yılında 7 kez faiz indireceğini ve nihai faiz oranının yüzde 2,5 ile yüzde 2,75 arasına düşeceğini öngörmekte.

Mevcut federal fon oranı yüzde 4,25-4,5. Morgan Stanley'in nihai faiz oranı beklentisinden 175 baz puan daha yüksek.

Fed'in haziran ayındaki nokta grafiğine göre, Fed 2025 yılında iki faiz indirimi beklerken, Morgan Stanley 2025 yılında faiz indirimi beklemiyor. Fed 2026 yılında bir faiz indirimi beklerken, Morgan Stanley 2026 yılında yedi faiz indirimi bekliyor.

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