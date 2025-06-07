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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Antalya'da deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Antalya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli Rasathanesi duyurdu: Antalya'da deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Antalya Körfezi açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin saat 11.35’te yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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