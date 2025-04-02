TRT, Aybüke Pusat'ın "boykot" çağrısına destek veren senaristin "Rumi" dizisini Tabii'den kaldırdı

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, "Tüketim boykotu"na destek verdiğini belirten bir paylaşım yaptı. Pusat, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Dizi platformdan kaldırıldı

Oyuncuya TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Rumi” dizisinin senaristi Ali Aydın destek verdi.

Aydın, “Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii’nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım” dedi.

Ardından “Rumi” dizisi, TRT’nin Tabii platformundan kaldırıldı.

"Bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur”

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aydın’a cevap verdi. Sobacı, “Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur” dedi.

Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur.



Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir. pic.twitter.com/tp5yWXB7PL — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) April 1, 2025

Ayrıca Sobacı, “Rumi” dizisinin Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırıldığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Dizinin ilk bölümü ise platformun YouTube sayfasında duruyor.

"Siz kültür inşa edemezsiniz Zahid Bey"

Aydın ise Sobacı’nın paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi:

“Siz kültür inşa edemezsiniz Zahid Bey çünkü nasıl inşa edileceğini bilmiyorsunuz. Sizden beklenen de buydu ancak mümkün değil. İstediğiniz kadar görev verilsin size bu hiçbir şeyi değiştirmez. Görevinizin bittiği gün hatırlanmayacaksınız ya da hatırlanacak ancak üzerinde konuşulmaya değmeyecek biri olacaksınız.

Beni çevrenizdekilere sorun, muhakkak tanıyan çıkar, anlatsınlar çünkü hayatınız boyunca karşılaşabileceğiniz en inatçı insan olabilirim. Sizi size layık bir şekilde eleştireceğim!

Siz Zahid Bey, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olan bir kurum üzerinden kendinizi var edemezsiniz. Deneyiminiz ve donanımınız TRT’yi yönetmeye yetecek seviyede olmadığını hep birlikte gördük.

Siz içerik üretecek bir kabiliyetten yoksun olduğunuz için sadece kılıç-kalkan dizileri üretebilir ve kim olduğu üç aşağı beş yukarı belli olan kimi imtiyazlı yapımcıların karnını doyurabilirsiniz. O lokmaları da ben istemem. Halkın parası sonuçta.

Sizin kültür dediğiniz şu sanırım: Nefret kusarak düşman yarat ve varlığını düşman yaratarak devam ettir. Oysa insan akleden bir varlık. Düşünebilirsin yani ama nasıl düşünüleceğini de bilmiyorsun, değil mi?

Zahid Sobacı’nın varlığıyla yokluğu bir benim için. Hayatımda gördüğüm en başarısız TRT yöneticisi. Üstelik biri ona TRT’nin yasalara bağlı bir kurum olduğunu ve genel müdür sıfatıyla yasalara uymasının bir zorunluluk olduğunu ve keyfi olarak milyonlarca lira harcanmış bir içeriği kaldırarak yasalara aykırı davrandığını hatırlatsın.

X’te paylaştığınız iletiyi silmeyin lütfen Zahid Bey olur mu? Orada kalsın. Kalsın ki bakıp bakıp onur duyayım!”

Aybüke Pusat "Teşkilat" dizisinin kadrosundan çıkarıldı

Aybüke Pusat, "boykot" çağrısı yaptığı gerekçesiyle dizinin kadrosundan çıkarıldı. Kararı TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından "Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" sözleriyle duyurdu.