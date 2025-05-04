Özel'den üniversite önünde miting kararı: Yer ve saati açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası saldırıya uğramıştı. Saldırı sonrası CHP, Özgür Özel'i Ankara'da Genel Merkez'de karşılamak için saat 21'e çağrı yapmıştı.

Gelişmeler sürerken CHP lideri Özgür Özel, Ankara'ya geçmeden önce partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birilerinin azmettirdiği bir katil, bir evlat katilinin yaptığı bir saldırı girişimi ile muhattap olduk. O andan itibaren Türkiye'den hem tüm partililerimiz, siyasetten sayın genel başkanlar, ayrı ayrı hassiyetlerini rahatsızlıklarını bildirdiler. Gün buradan bir husumet, kin, kavga çıkarma günü değildir ama herkes şunu bilsin ki gün de bırakın bir yumrukla ister kurşunla ister tankla, tüfekle CHP'yi ve Genel Başkanını sindirme günü de değildir."

"Çarşamba günü akşam saat 20.30'da İstanbul Üniversitesi'nde olacağız"

Çarşamba günü akşam saat 20.30'da Ekrem Başkanımızın 35 yıl önce ilanla davet eden, 31 yıl önce diploma veren daha sonra bu diplomasını bir başsavcılık talimatıyla İşletme Fakültesi iptal etmeyince hiç yetkisi olmadığı birilerinin diplomasını iptal ettiği yerde, İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'ta olacağız

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti. Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesince 18 Mart'ta yapılan açıklamada ise İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.