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Suriye'deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler yanıt verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'de çatışmayı gidermek amacıyla İsrail ile yapılan teknik görüşmeler, normalleşme anlamına gelmiyor" dedi. Bakan Güler, Suriye'deki Türk askerlerinin dönüp dönmeyeceğine yönelik soruya da yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Suriye'deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler yanıt verdi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki Türk askeri geri dönecek mi?

Suriye'deki askerlerin durumuna ilişkin konuşan Güler, "Türkiye Suriye'deki askerlerinin durumunu terör tehdidi tamamen ortadan kalktığında, sınır güvenliği sağlandığında ve göçmenler güvenli şekilde geri döndüğünde yeniden değerlendirecek" ifadelerini kullandı.

İsrail açıklaması: Çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor

Güler, ayrıca "Türkiye Suriye'ye askeri eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Savunma kapasitesini güçlendiriyor. İsrail ile Suriye'de çatışmasızlık için teknik görüşmeler sürüyor. Ancak unutulmamalı ki çatışmasızlık mekanizması normalleşme anlamına gelmiyor" şeklinde de konuştu.

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