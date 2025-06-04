Ücret ve prim ödemelerinde yeni düzenleme: "En az beş kişi” şartı üçe indirildi
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik’te değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, ödemelerin banka aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli olan asgari kişi sayısı düşürüldü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin yönetmelikte yaptığı değişiklik Resmî Gazete'de yayımlandı.
5 ve daha az personel varsa maaşlar elden ödeyebiliyordu
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre, işverenler 5 ve daha az personeli varsa maaşları elden ödeyebiliyordu.
Yapılan değişiklikle birlikte 5 işçi sayısı 3 işçiye düşürüldü. Böylece işverenler 3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek. 4 ve üstü işçisi olanlar bankalar aracılığıyla ödemeleri gerçekleştirecek. Uygulama 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.