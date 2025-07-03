Stresli dolar altının yolunu açıyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda dolara yönelik baskılar artarken, yatırımcılar altının yönünü merak ediyor. ABD’deki vergi indirimi ve artan bütçe açığı tartışmaları, doları strese sokuyor. Yılbaşından bu yana dolar endeksi yüzde 10.8 gerilerken, euro/dolar paritesi yüzde 13.97 değer kazanıp 1.18 seviyesini aştı. Doların hissettiği baskı altına toparlanma fırsatı sunuyor. Ortadoğu’da azalan tansiyon nedeniyle 3.300 doların altına gerileyen ons altın bu hafta 3.340 dolara çıktı.

Ticaret savaşının geri gelme olasılığı izleniyor

ABD yönetiminin önerdiği geniş kapsamlı vergi indirimi ve harcama artışı, bütçe açığını büyütebilir. Bu senaryo, tahvil piyasalarında gerginliğe yol açarken, doların zayıflamasına neden oldu. Analistler, ticaret savaşlarının geri dönme ihtimali, merkez bankalarının bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerin güvenli liman olarak desteğin dolardan altına kaymasına neden olduğunu ifade ediyor.

Yine de piyasalarda yön arayışı sürüyor. StoneX analisti Rhona O’Connell, “Altındaki yükseliş hem dolar zayıflığından hem de 9 Temmuz’da Trump tarafından açıklanması beklenen yeni gümrük tarifelerine yönelik belirsizlikten kaynaklanıyor” dedi. ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri, Fed’in eylül ayında başlatması beklenen faiz indirim süreci açısından kritik olacak. Reuters’a göre, piyasalar bu yıl toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

HSBC: Momentum zayıflıyor, fiziksel talep geriliyor

HSBC, 2025 yılı için altın fiyat hedefini 3.215 dolara yükseltti. Ancak analistler, rallinin büyük kısmının gerçekleştiğini ve momentumun zayıflayabileceğini düşünüyor. Bankaya göre yüksek fiyatlar fiziksel altın talebini zayıflatıyor. Mücevher ve külçe talebi düşüyor, arz ise artış eğiliminde. Bankanın 2026 ve 2027 için ortalama fiyat beklentisi sırasıyla 3.125 ve 2.925 dolar. HSBC, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması durumunda fiyatların yüksek kalacağını öngörüyor.

ANZ: Fonların odağı gümüş ve platine kaydı

Altına olan açık pozisyonlar mayıstan bu yana yüzde 18 gerilerken, yatırımcıların yönünü gümüş ve platine çevirdiği görülüyor. ANZ’ye göre bu yönelimin ardında, altının göreli olarak pahalı kalması var. Ancak banka, stratejik yatırımcıların altını hala güvenli liman olarak gördüğünü ve yılın geri kalanında geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini belirtiyor. ANZ, kısa vadeli çıkışlara rağmen altın destekli ETF’lerin Haziran’da 62 ton arttığını belirtiyor. 3.200 dolar/ons seviyesi güçlü destek olarak öne çıkıyor. ANZ, yılın ikinci yarısında altının “dayanıklı” olmaya devam edeceğini savunuyor.

Citi: Piyasa doyma noktasında

Citi ise daha temkinli. Banka, üçüncü çeyrek boyunca altının 3.100–3.500 dolar aralığında konsolide olmasını bekliyor. Nisan ayında görülen 3.500 dolar seviyesinin yılın zirvesi olabileceği görüşünde. Orta vadede yatırım talebinde zayıflama ve arz artışıyla birlikte, fiyatlarda düşüş öngörülüyor. Citi, altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte dar bantta hareket etmesini bekliyor. 2026’da fiyatların 2.500–2.700 dolar bandına düşeceği tahmin ediliyor.