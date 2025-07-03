Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: ABD’deki soruşturma siyasi

CANAN SAKARYA

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ABD’deki davanın normal bir bankacılık soruşturması olmadığını siyasi olduğunu düşündüklerini belirterek, hukuki mücadelenin devam ettiğini söyledi.

2021-2022 yılı hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonunda ABD’deki dava sürecine ilişkin bilgi veren Halkbank Genel Müdürü Arslan, halen hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Arslan, “Biz, ABD kanunlarının teamül hukukuna göre devlet organı olduğumuz için yargılanamayacağımızı düşünüyoruz ve bu konuda da hukuki mücadelemiz devam ediyor. Yüksek mahkemeye kadar süreci taşıdık, savcılık 5 Ağustosta savunmamıza cevap verecek, daha sonra da Yüksek Mahkeme ekim gibi bunu bir sonuca bağlayacak. Eğer aleyhimizde çıkarırsa bu sefer yerel mahkemede esastan duruşmalarda bankamızı savunacağız ve burada da ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Çünkü bunun normal bir bankacılık soruşturması olmadığını düşünüyoruz, bunun siyasi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kredi riski bulunan esnaf sayısı

800 bin Halkbank Genel Müdürü Arslan, 2021 yılında 901 milyar TL olan aktif büyüklüğün 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 256 oranında artırarak 3.2 trilyon TL’ye, 626 milyar TL olan toplam mevduatın 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 319 artışla 2.6 trilyon TL’ye çıktığını söyledi. Arslan, 2021 yılında 540 milyar TL tutarındaki nakdi kredilerin 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 186 oranında artarak 1,5 trilyon TL’ye çıktığını belirterek, şöyle devam etti: “Bankamız yine 2021 yılında 731 milyar Türk lirası olan gayrinakdi krediler dâhil, toplam kredilerini 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 232 oranında artırmak suretiyle 2,4 trilyon Türk lirasına taşımıştır. Toplam kredilerde 4’üncü büyük banka ve Türk lirası gayri nakdî kredilerde ise sektör lideri konumunda yer almaktayız. Halkbank 2021 yılında 221 milyar TL tutarındaki KOBİ kredilerini 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 237 artışla 744 milyar TL’ye yükselterek yüzde 15’lik pazar payıyla KOBİ kredilerinde Türkiye’nin lider bankası olma konumunu devam ettirmiştir. Halkbank’ın esnaf kredi bakiyesi 2021 yılında 80 milyar TL iken 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 237 artışla 269 milyar Türk lirasına ulaşmıştır. Bankamızda kredi riski bakiyesi bulunan esnaf sayısı 2025’in ilk çeyreğinde 800 bine yaklaşmıştır.”

■ Halk Katılım Bankası faaliyete geçecek

Arslan, Halk Elektrik Üretim şirketiyle yenilenebilir enerji alanında üretim yapmayı planladıklarını belirtti. Arslan, “Öncelikle bankamızın öz elektrik tüketimi karşılanacak, fazla üretim piyasaya arz edilerek hem önemli bir tasarruf hem de ülkemizin temiz enerji kaynaklarına katkı sağlanmış olunacak” dedi. Ayrıca Halk Katılım Bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan kuruluş izni aldıklarını anlatan Arslan, faaliyet izni için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini, en kısa sürede faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.