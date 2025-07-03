‘ÖTV korkusu’ otomotiv satışlarında yeni rekor getirdi

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak-Haziran 2025 dönemine ait satış verilerini dün açıkladı. Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 11,1 artarak 118.013 adede çıktı. Aynı dönemde, otomobil satışları yıllık bazda yüzde 6,6 yükselerek 93.676 adede olurken, hafif ticari araç pazarında satışlar geçen ay 2024’ün aynı ayına göre yüzde 32,4 büyüyerek 24 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek ilk yarı satışı yapıldı

Ocak-Haziran 2025 döneminde ise satışlar yıllık bazda yüzde 5,1 artarak, 607.379 adede yükseldi. Aynı dönemde otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 488.003 bin adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 3,8 yükselerek 119.376 olarak gerçekleşti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 5,1 artarak 607.379 oldu. Pick-Up satışları ise yılın ilk altı ayında yüzde 44’ün üzerinde artarak 10.489 adet oldu. Ocak-Mayıs 2025 döneminde ise Pick-Up satışları geçen yıla paralel olarak 6.497 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 6.977 Pick-Up satıldı.

Her 10 araçtan 7’si ithal

2025 yılının ilk yarısında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında yerli payı yıllık bazda 5,5 puan azalarak yüzde 29,4 seviyesine geriledi. Geçen yılın ilk yarısında yüzde 65,1 olan ithal araç satış payı bu yılın aynı döneminde yüzde 70,6’ya yükseldi. Bu dönemde otomobil satışlarında ithal payı yüzde 70 olurken, hafif ticari araçlarda ithalatın payı yüzde 80’i aştı.

Lüks satışları %58 arttı, ekonomik modeller geri saydı

Ocak-Haziran 2025 döneminde pazarın yüzde 81,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Ancak bu dönemde, A,B,C segmenti otomobil satışları, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 2,4 düşüş göstererek 395.643 adet olurken, D,E,F segmentini kapsayan lüks araçların payı ise yüzde 58 artarak 92.360 adede ulaştı.

■ Elektrikli ve hibrit araçların payı 45’e dayandı

Otomotiv pazarında benzinli ve dizel motora sahip araçların payı düşmeye devam ederken, çevreci araçların yükselişi sürüyor. 2025’in ilk yarısında benzinli araç satışları yıllık bazda yüzde 25 azalarak 229.128 adetle pazardan yüzde 47 pay alırken, aynı dönemde hibrit araç satışları 131.686 adetle yaklaşık yüzde 193 artarak pazardan yüzde 27 pay aldı. İlk yarıda elektrikli araç satışları yüzde 118 arttı ve pazar payı 85.894 adetle 17,6’ya çıktı. Böylece elektrikli ve hibrit araçların toplam pazardan aldığı pay yüzde 45’e dayandı. Dizel satışları yüzde 24 azaldı ve Pazar payı yüzde 7,8’e geriledi. Otogazlı otomobiller 3.222 adetle toplam satışlardan yüzde 0,7 pay aldı.