Bakır fiyatları geriledi

Londra'da bakır fiyatları, ABD'nin metal üzerindeki gümrük vergileriyle ilgili belirsizliklerin fiyatları baskı altında tutmasıyla birlikte geriledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 04.02'de yüzde 0,2 düşüşle 9.615,5 dolar/tona geriledi. Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı, yüzde 0,5 artışla 78.910 yuan/ton (10.979,24 dolar) seviyesine yükseldi.

Bugünden itibaren ABD, çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı gümrük vergilerini, en az 9 Temmuz'a kadar çelik ve alüminyum ihracatına yüzde 25 vergi uygulayacak tek ülke olan İngiltere hariç tüm ticaret ortakları için yüzde 50'ye çıkardı.

Analistler, bakırın, ABD gümrük vergilerine tabi olabileceği endişeleriyle bir miktar destek bulduğunu belirterek "Trump yönetimi şu anda ABD bakır ithalatının yerel sanayi üzerindeki etkisini gözden geçiriyor” dedi.

Piyasa, Donald Trump'ın Çin dahil olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla gümrük vergisi müzakerelerindeki gelişmeleri beklerken, mayıs ayı ABD istihdam verilerini takip ederek anlık ticaret sinyalleri aradı ve dolar düşüşe geçti.

LME kayıtlı depolardan bakırın sürekli çıkışı, 4.600 tonluk teslimatın ardından stokların 143.850 tona düşmesine neden oldu. Bu, neredeyse bir yılın en düşük seviyesi.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.472 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 düşüşle 31.275 dolar/tondan, çinko yüzde 0,2 düşüşle 2.702,50 dolar/tondan işlem gördü.