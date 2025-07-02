Bakır, olası ABD gümrük vergileri öncesinde değer kazandı

SHFE'de en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 04.05'te %0,62 artışla 80.520 yuan/ton (11.238,43 dolar) seviyesine yükseldi. Bu, Mart ayının ikinci yarısında 2025 yılının en yüksek fiyat aralığı oldu. LME'de üç aylık bakır ise %0,12 artışla 9.945,5 dolar/tona yükseldi.

Pekin merkezli bir analisti, “Mayıs ayında PMI'nın yükselmesi ile Çin'den ve iş piyasasının iyileşmesi ile ABD'den daha iyi talep beklentilerinin yanı sıra, ithalat vergilerinin uygulanmasından önce ABD'ye sevkiyatların devam etmesi nedeniyle SHFE ve LME'deki düşük bakır stokları da fiyatları destekledi” dedi.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Washington'un Pekin ile müzakerelerinin önce karşılıklı gümrük vergilerine, daha sonra ise bakır ve diğer hammaddelere uygulanan vergilere odaklanacağını söylemesinin gümrük vergileriyle ilgili kararın ertelenmesinin, ABD bakırında prim oluşmasını haklı çıkaracak ve tüccarlara vergiler yürürlüğe girmeden önce metal sevkiyatı için daha fazla zaman kazandıracağını belirtti.

SHFE'de alüminyum %0,61 artışla 20.685 yuan/tondan, kalay %0,4 artışla 268.420 yuan/tondan, kurşun %0,2 artışla 17.170 yuan/tondan, nikel %0,16 artışla 120.580 yuan/tondan, çinko %0,4 düşüşle 22.165 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum %0,33 artışla 2.607 dolar/tondan, kurşun %0,2 artışla 2.042 dolar/tondan, çinko ise %0,06 artışla 2.715,5 dolar/tondan işlem gördü.