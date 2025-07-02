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Demir cevherinde sınırlı yükseliş

Demir cevheri vadeli işlemleri, en büyük ihracatçılar olan Avustralya ve Brezilya'dan yapılan sevkiyatların düşmesiyle yükseldi, ancak Çin emlak piyasasındaki süregelen zayıflık kazançları sınırladı.

Haber Merkezi
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Demir cevherinde sınırlı yükseliş
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.57'de %0,77 artışla 716 yuan/ton (99,91 dolar) seviyesinden işlem gördü. Singapur Borsası'nda referans Ağustos ayı demir cevheri kontratı ise %0,86 artışla 94 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Analistlere göre arz tarafında, önde gelen üreticiler Avustralya ve Brezilya'dan demir cevheri sevkiyatları azaldı ve küresel demir cevheri sevkiyatları hafifçe düştü.

Çin'in fabrika faaliyetleri Haziran ayında yeniden büyümeye geçti ve resmi PMI ve Caixin PMI verileri Kasım 2024'ten bu yana en yüksek üretim rakamını gösterdi.

Bununla birlikte, Çin'de ikinci el konut fiyatları Haziran ayında daha hızlı düşerken, yeni konut fiyatlarındaki büyüme yavaşladı ve bu da ülkenin emlak piyasasındaki süregelen zayıflığı vurguladı.

Bu arada, analistler, Çin Demir ve Çelik Birliği'nin belirli çelik ürünlerinin ihracatını kısıtlama önerisinin, ülke içinde daha fazla arzı tutarak fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %0,92 ve %0,72 arttı.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'ndaki çelik referans fiyatları yükseldi. İnşaat demiri %1,44, sıcak haddelenmiş rulo %1,12, filmaşin %0,45 ve paslanmaz çelik %1,04 değer kazandı.

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