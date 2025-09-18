Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle geriledi

Brent ham petrol vadeli işlemleri 31 sent veya %0,46 düşüşle varil başına 67,63 dolara gerilerken, ABD Batı Teksan ham petrolü (WTI) 37 sent veya %0,56 düşüşle 63,87 dolara geriledi.

Fed, Çarşamba günü gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürdü ve zayıflayan işgücü piyasaları ve inatçı enflasyonu gerekçe göstererek yıl sonuna kadar iki faiz indirimi daha olabileceğinin sinyalini verdi. Faiz indirimleri genellikle ekonomik faaliyeti destekleyerek petrol talebini artırsa da, analistler bu hamlenin büyük ölçüde fiyatlara yansıtıldığını söyledi.

Phillip Nova'nın kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Piyasaların dikkatini çeken sadece gevşeme değil, Powell'ın karamsar mesajıydı" dedi. "Powell, zayıflayan işgücü piyasalarını ve inatçı enflasyonu vurgulayarak, faiz indirimini talep artırıcı bir önlemden çok risk yönetimi olarak gösterdi."

Aşırı arz ve ABD'deki zayıf yakıt talebine ilişkin endişeler de piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. ABD ham petrol stokları, rekor düşük net ithalat ve ihracattaki artış nedeniyle geçen hafta keskin bir düşüş yaşarken, damıtılmış ürün stokları beklenmedik bir şekilde 4 milyon varil artarak beklenen 1 milyon varilin çok üzerine çıktı ve yeni talep endişelerini artırdı.

Yatırımcılar hem makroekonomik verilerden hem de stok raporlarından yeni sinyaller beklerken, piyasa ekonomik yavaşlama ve potansiyel arz fazlası işaretlerine karşı hassas olmaya devam ediyor.