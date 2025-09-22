  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Demir cevheri fiyatları inşaat talebiyle yükseldi
Takip Et

Demir cevheri fiyatları inşaat talebiyle yükseldi

Çin'deki artan inşaat malzemeleri talebinin etkisiyle çelik üretiminin yükselmesi, demir cevheri vadeli işlemlerinin fiyatlarını yukarı çekti. Bu durum, piyasada demir cevherine olan talebin güçlü seyrini koruduğunu gösteriyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Demir cevheri fiyatları inşaat talebiyle yükseldi
Takip Et

Çin'deki Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratları yüzde 0,37 artışla ton başına 808,5 yuana yükselirken, Singapur Borsası'ndaki demir cevheri gösterge fiyatı ton başına 105,7 dolarda sabit kaldı. Ülkedeki yüksek fırın çelik üretimi yüzde 90,4 seviyesine ulaşırken, günlük sıcak metal üretimi 2,41 milyon ton olarak kaydedildi. Bu artışa paralel olarak, Çin'deki demir cevheri stokları yüzde 0,42 düşüşle 132 milyon tona geriledi. Öte yandan, Çin'in faiz oranlarını dördüncü ay üst üste değiştirmemesi piyasaya istikrar mesajı verdi.

Küresel ham çelik üretimi temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 düşüş gösterse de, Çin'in iç dinamikleri piyasayı desteklemeye devam etti. Diğer çelik üretim bileşenlerinden kok kömürü yüzde 0,12 artarken, kok yüzde 0,43 düşüşle karışık bir seyir izledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çelik göstergeleri değer kazandı; inşaat demiri yüzde 0,85, sıcak haddelenmiş rulo ise yüzde 0,54 artış gösterdi.

Yatırımcıların Fed beklentisi: Düşünülenden daha hızlı indirimYatırımcıların Fed beklentisi: Düşünülenden daha hızlı indirimFinans

 

Emtia Haberleri
Emtia piyasaları Fed kararıyla çalkalandı! İşte yeni haftanın gündemi
Emtia piyasaları Fed kararıyla çalkalandı
Altını geride bıraktı! Gümüş 8 ayda yüzde 65 kazandırdı: 'Düğün takısı' olma yolunda
8 ayda yüzde 65 kazandırdı: 'Düğün takısı' olma yolunda
Demir cevheri Çin talebiyle düştü
Demir cevheri Çin talebiyle düştü
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle geriledi
Petrol fiyatları, arz fazlası endişeleriyle geriledi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
Bakır fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi
Bakır fiyatları doların güçlenmesiyle geriledi