Demir cevheri fiyatları inşaat talebiyle yükseldi

Çin'deki Dalian Emtia Borsası'nda demir cevheri vadeli kontratları yüzde 0,37 artışla ton başına 808,5 yuana yükselirken, Singapur Borsası'ndaki demir cevheri gösterge fiyatı ton başına 105,7 dolarda sabit kaldı. Ülkedeki yüksek fırın çelik üretimi yüzde 90,4 seviyesine ulaşırken, günlük sıcak metal üretimi 2,41 milyon ton olarak kaydedildi. Bu artışa paralel olarak, Çin'deki demir cevheri stokları yüzde 0,42 düşüşle 132 milyon tona geriledi. Öte yandan, Çin'in faiz oranlarını dördüncü ay üst üste değiştirmemesi piyasaya istikrar mesajı verdi.

Küresel ham çelik üretimi temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,3 düşüş gösterse de, Çin'in iç dinamikleri piyasayı desteklemeye devam etti. Diğer çelik üretim bileşenlerinden kok kömürü yüzde 0,12 artarken, kok yüzde 0,43 düşüşle karışık bir seyir izledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda ise çelik göstergeleri değer kazandı; inşaat demiri yüzde 0,85, sıcak haddelenmiş rulo ise yüzde 0,54 artış gösterdi.