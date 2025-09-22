  1. Ekonomim
  3. Yatırımcıların Fed beklentisi: Düşünülenden daha hızlı indirim
Yatırımcıların Fed beklentisi: Düşünülenden daha hızlı indirim

Yatırımcılar, Fed'in düşünülenden daha hızlı faiz indirimi yapacağına inanıyor.

Vadeli işlem piyasasındaki fiyatlamalara göre, Fed’in gösterge faiz oranının gelecek yıl sonuna kadar yüzde 3’ün altına düşmesi bekleniyor. Ancak Fed yetkililerinin son "dot plot" projeksiyonlarına göre, faizlerin 2025 sonunda yüzde 3,4 seviyesinde olması öngörülüyor. Bu da piyasanın beklediğinden iki adet 25 baz puanlık indirim daha az anlamına geliyor.

Bu ayrışma, yatırımcılar açısından potansiyel bir risk oluşturuyor. Fed’in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket etmesi durumunda, borçlanma maliyetleri yeniden yükselebilir ve piyasalar pozisyonlarını hızla tersine çevirmek zorunda kalabilir.

Bir sabit getirili menkul kıymetler portföy yöneticisi, "Piyasa biraz fazla heyecanlanıyor olabilir" diyerek, beklentilerdeki bu aşırı iyimserliğe dikkat çekti.

