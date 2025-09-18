Demir cevheri Çin talebiyle düştü

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören demir cevheri vadeli işlemleri yüzde 0,12 düşüşle ton başına 800 yuan seviyesine geriledi. Singapur Demir Cevheri endeksi ise yüzde 0,19 azalarak 105,25 dolardan işlem gördü. Çin'in imalat ve altyapı yatırımlarında negatif büyüme kaydedilmesi ve üçüncü çeyrekte çelik talebinin keskin bir şekilde düşmesi, piyasada zayıf bir seyir izlenmesine neden oldu. Ancak, yaklaşan tatil öncesi demir-çelik sektöründe görülen yeniden stoklama eğilimi, fiyatlardaki düşüşü bir miktar frenledi.

Eylül ayında sıcak metal üretiminde aylık bazda artış gözlemlenirken, Çin'in Ağustos ayı ham demir cevheri üretimi yıllık bazda yüzde 8,8 oranında yükseldi. Brezilya'dan yapılan demir cevheri sevkiyatları da üçüncü çeyrekte artış gösterdi. Diğer yandan, dolar endeksi başlangıçta düşüş yaşasa da 97,074 seviyesine geri tırmandı. Dalian ve Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki diğer çelik yapım bileşenleri ve çelik gösterge fiyatları da düşüş kaydetti.