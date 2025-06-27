Demir cevherinde düşük stok etkisi: İşte fiyatlarda son durum

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %1,85 artışla 715,5 yuan/ton (99,78 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, bu hafta şu ana kadar %4,67 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki Temmuz ayı demir cevheri referans kontratı, TSİ 07.14'te 94,4 dolar ile %1,16 artış kaydetti ve bu hafta şu ana kadar %1,01 değer kazandı.

Analistler, demir cevheri liman stoklarındaki düşüşün, demir cevheri fiyatlarına aşağı yönlü koruma sağlayan bir destek faktörü olduğunu belirtti.

SteelHome verilerine göre, Çin'deki limanlarda demir cevheri stokları 27 Haziran itibarıyla haftalık bazda %0,74 düşüşle 133,6 milyon tona geriledi.

Mysteel verileri, Çinli tüccarların elindeki bitmiş çelik stoklarının 20-26 Haziran tarihleri arasında düşmeye devam ettiğini ve bu düşüşün yedinci haftalık düşüş olduğunu gösterdi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın erken görevden alınma olasılığı, merkez bankasının bağımsızlığının zayıflayacağına dair endişeleri tetikleyerek ABD dolarının 3,5 yılın en düşük seviyesine yakın bir seviyeye düşmesine neden oldu.

Ticaret cephesinde, Tayvan 3 Temmuz'dan itibaren Çin menşeli sıcak haddelenmiş çeliğe %20,15'e varan anti-damping vergileri uygulamaya hazırlanıyor.

DCE'de kok kömürü ve kok sırasıyla %3,16 ve %1,77 artış kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda inşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo %0,78 değer kazandı, filmaşin %1,28 yükseldi ve paslanmaz çelik %0,16 değer kaybetti.