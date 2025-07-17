Zayıflayan dolar metallere zırh oluyor

EVRİM KÜÇÜK

Fed’in faiz indirimine gideceği beklentisinin artması ve ABD ekonomisinin baskı altına gireceği endişesi doları aşağı çekerse, sanayi metalleri yılın üçüncü çeyreğinde kendini sert bir gerilemeye karşı koruma altına alabilir. Dolar endekisinin bu çeyrekte 95 seviyesine kadar gerilemesi mümkün görülürken, bakırın 10 bin doların üzerini test edebileceği tahmin ediliyor. Alüminyum da bulunduğu 2.600 dolar/ton seviyesinden 2.700 doların üzerine tırmanabilir.

ABD’de bakır vadeli işlemleri yaklaşan tarifeler öncesinde sevkiyatların ABD’ye yönlendirilmesi ivmesinin artmasıyla yılbaşından bu yana yüzde 38 artarak 5.50 dolar/ pound seviyesine çıktı. Londra’da ise fiyatlar yılbaşından bu yana yüzde 10’luk artışla ton başına 9600 dolara geldi. Alüminyum vadeli işlemleri, daha düşük arz görünümü ve imalat talebine yönelik daha yumuşak kötümserlik nedeniyle 2.600 dolar civarındaki üç aylık zirvesine yakın. Başlıca üretici Çin’in üretiminin bu yıl yavaşlaması bekleniyor çünkü mevcut üretim hızı, başlangıçta karbon emisyonu hedeflerine yardımcı olmak için zorunlu kılınan yıllık 45 milyon tonla sınırlı. Fakat AB üyelerinin savunmaya yönelik üretimini artıracağını işaret etmesiyle Avrupa’da talep beklentisi yükseliyor.

Dolar endeksi 95 seviyesine inebilir

ABD’nin ticari ortakları karşısında parasının seyrini gösteren Dolar Endeksi’nin 3’üncü çeyrekte gerilemesiyle bu iki sanayi metali destek bulabilir. Reuters tarafından yapılan teknik analize göre, dolar endeksi temmuz-eylül döneminde mevut 98.5 düzeyinden 95 seviyesine gerileyebilir. Burasının karılması halinde 89 seviyesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Burada trendin tersine dönmesi halinde 102 direnç seviyesi olarak ortaya çıkabilir.

Bakır 10.000 doların üzerini test edebilir

Tarifelerin ve Fed’in para etkisinin yakından takip edildiği bakırın fiyatı Londra’da 9.500-9.600 dolar bandında. Reuters teknik analizine göre, Londra’da bakır yılın üçüncü çeyreğinde ton başına 10.219 dolar seviyesini test edebilir. Ancak 10.158 ve 10.165 dolar güçlü bir bariyer olarak çalışıyor ve yükselişi durdurup fi yatlarda düzeltmeyi tetikleyebilir. Düzeltme 9.115 dolara kadar devam edebilir. Düzeltme sona erinci yeni bir yükseliş dalgası yaşanabilir.

Alüminyum 2.744 dolar direncine çıkabilir

Alüminyumun 2025’te yatay bir görünüm sergiledi. yılbaşına göre fi yat değişimi sadece yüzde 0.8 civarında. Londra’da 3 ay vadeli fi yat 2.600 dolarla geçen yılın yanı dönemine kıyasla ise yüzde 7 yukarıda. Teknik analizler temmuz-eylül döneminde fiyatların 2.744 dolara çıkabileceğine işaret ediyor. Buranın yukarı yönlü kırılması fi yatları 2.909-3.011 dolar aralığına taşıyabilir. Bunun için 2.570 doların üzerinde kalınması önemli.