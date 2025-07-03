BIST 30'da 5 yıllık getiride sanayi ile bankalar öne çıktı

Uzun vadeli getiri, sabırlı yatırımcıyı ödüllendiriyor. - BIST 30 Endeksi'nin 5 yıllık yükselişi %751 oldu. Sanayi ve banka hisseleri gerçekleşen yükselişte en fazla öne çıkan iki sektör olarak dikkat çekiyor.