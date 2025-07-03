BIST 30'da 5 yıllık getiride sanayi ile bankalar öne çıktı
Uzun vadeli getiri, sabırlı yatırımcıyı ödüllendiriyor. - BIST 30 Endeksi'nin 5 yıllık yükselişi %751 oldu. Sanayi ve banka hisseleri gerçekleşen yükselişte en fazla öne çıkan iki sektör olarak dikkat çekiyor.
BIST 30 Endeksi’ne dâhil hisseler, son beş yıllık performanslarıyla, yatırımcının uzun vadeli yaklaşımla sergilemesi hâlinde elde ettiği kazancı gözler önüne seriyor. Endeks genelinde ortalama getiri %751 oldu. Aynı dönemde TÜFE %512 ve gram altın %992 yükseliş kaydetti. BIST 30 Endeksi’ne dâhil kimi hisseler hem enflasyonun hem de endeksin gerisinde kalmayı başardı.
Geçen beş yıllık sürede yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan bankalar arasında Garanti Bankası %1.907, İş Bankası %1.571 ve Yapı Kredi %1.502 ile dikkat çekti. Bu hisselerin PD/DD oranlarının 1-1.7 bandında seyretmesi, hâlâ göreceli değerleme avantajı olduğunu gösteriyor.
Çimsa, THY ve Pegasus ilk üçte
Son beş yılda BIST 30’un açık ara en çok kazandıran hissesi %3.725 getiriyle Çimsa oldu. Onu Türk Hava Yolları %2.293 ve Pegasus %2.232 takip etti. Sanayi şirketlerinin döngüsel direnci ve güçlü ihracat performansları, bu getirilerin arkasındaki başlıca faktörler arasında yer aldı.
Büyük piyasa değerli şirketler beş yıllık getiride endeksin ancak biraz üzerinde performans gösterdi. Sabancı Holding %1.098, Koç Holding %952 ve BİM %771 yükseliş kaydetti. Bazı hisselerdeki reel içi dalgalanmalar uzun vadede fiyatlamayı baskılamış görünüyor.
Uzun vadeli kazanç için yatırımcının tahammül sınır eşiğinin yüksek olması önemli. Sabırlı olma yetisini güçlendirebilenler bunu daha rahat başarabiliyor. Bu yatırımcılar doğru seçenekle bekleyebildikleri ölçüde getirilerini de yükseltebiliyor.
ZEYNEP'E SOR
FİNANSMAN GİDERİ Mİ, NET SATIŞLAR MI?
Finansman gideri: Borç baskısı, risk tespiti, faaliyet dışı yük, nakit ihtiyacı, dalgalanmalara duyarlılık, dönemsel sapmalar, faaliyeti gölgeleme riski.
Net satışlar: Büyüme ölçütü, ana faaliyet gücü, sürdürülebilirlik, temel değerlendirme. İndirim ve iade riski, yanıltıcılık, satış kalitesinin görünmemesi.
Üç yıllık geri alım programını tamamladı. Ayırdığı fonun sadece üçte birini kullandı
Arçelik son bulan geri alım programında ayırdığı kaynağın ne kadarını kullandı? / Kâğan Tokar
Kâğan, Arçelik’in Mayıs 2022’de başlattığı üç yıllık geri alım programı, maksimum 135,1 milyon adet hisseyi kapsıyordu. Ayrılan fon da 9 milyar TL idi. Program kapsamında 68,9 milyon adet hisse geri alınarak hedeflenen miktarın yaklaşık %51’i tamamlandı. Şirket söz konusu alımlar için toplam 3,1 milyar TL harcadı. Bu itibarla geri alım için ayırdığı tutarın yaklaşık üçte birini kullandığı anlaşılıyor. Veriler Arçelik’in belirlenen sınırların önemli bir kısmını kullanmadan programı tamamladığını işaret ediyor. Şirketin hisse fiyatını destekleme noktasında sınırlı duruş sergilediği ve yatırımlarını öncelediği söylenebilir.
Siber güvenlik işiyle uğraşan iştirakini elden çıkardı. Toplam zararı yaklaşık 5 milyon dolar
Sabancı Holding’in Hollanda’daki iştirakini sembolik fiyata satmasının sebebi nedir? Batak mıydı? / Altuğ Kaya
Altuğ, Sabancı Holding, Hol-landa'daki iştiraki DxBV aracılığıyla %69,84 oranın-da sahibi olduğu siber gü-venlik firması Radiflow'da-ki payını 1 dolar karşılığında elden çıkardı. Satışla birlik te yaklaşık 2,9 milyon do-lar alacaktan da feragat et-ti. Şirket, bu kararı, Radif-low'un faaliyetlerinden beklenen faydanın sağla- namaması ve olası finan-sal riskleri bertaraf etme amacıyla aldığını belirtti. Satıştan ötürü Sabancı Hol-ding'in feragat ettiği ala-cak tutarıyla birlikte zararı yaklaşık 5 milyon dolar se-viyesinde gerçekleşti. Zarar daha önce ayrılan karşılık-larla dengelendiği için bi-lanço etkisinin sınırlı kala-cağı ifade ediliyor.
YATIRIM FONLARI
Garanti Portföy’ün GBV fonu, blokzincir temalı yaklaşımıyla 1 yılda %63 kazandırdı
Blokzincir Teknolojileri Değişken Fon (GBV), 1,37 milyar TL büyüklüğe ve %2,67 pazar payına sahip. Portföyünün %61,10’unu yabancı hisselere, %22,32’sini yerli hisselere, kalanını da tematik fonlara ve para piyasası araçlarına ayırıyor. Doluluk oranı %1,86 ve yerli hisselerden ASELS, GARAN, ISCTR, YKBNK gibi hisseleri portföyünde tutuyor.
Blokzincir teknolojisine yatırım yapan şirketlere odaklanan fon, blokzincir altyapısına dayalı dijitalleşme temasıyla şekillenmiş bir yatırım stratejisi izliyor. Son bir yılda %63,30 getiri sağlarken, risk alabilen yatırımcılar için dikkat çekici bir performans sunuyor. Fonun yapısı, geleneksel sektörlerin dışında büyüme potansiyeli olan alanlara yönelmesini sağlıyor. Klasik araçların dışında pozisyon almak istemeyenlere hitap ediyor.
TAHVİL
Marka Mağazacılık, TLREF+%2,5 faizden bono ihraç etti
Marka Mağazacılık, nitelikli yatırımcılara 01.07.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%2,5 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'ye göre belirleniyor. Vadesi de 30.06.2026 olacak.
TLREF+%2,5 YILLIK FAİZ
1 Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %45,9 seviyesinde bulunuyor. Marka Mağazacılık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %2,5 veriyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFMRKA62616 ISIN kodu ile işlem görecek.
ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?
Mega Polietilen
MEGA POLİETİLEN Konkordato sürecini sona erdirdi. Mali yapısında gerçekleştirdiği ilerlemelerle kararda etkili oldu
Mega Polietilen, mali yapısında sürdürdüğü kaydettiği ilerleme sayesinde konkordato sürecinden feragat ettiğini duyurdu. Şirket, finansal yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve kurumsal planlamayla karşılayabilecek düzeye ulaştığını belirterek mahkemeye resmî başvurusunu yaptı. Bu kararla birlikte iş ortaklarıyla karşılıklı güven tesisini öne çıkarmış olduğunu da göstermiş oldu.
Konkordato, zor durumdaki firmaların borçlarını yapılandırmaları ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için başvurdukları yollardan biri. Sürecin başarıyla tamamlanması hâlinde şirketin operasyonel verimliliğini koruyarak finansal toparlanmasını sağlayabilmekte. Mega Polietilen ise süreci tamamlamadan vazgeçmesi mali yapısını toparladığının işareti olarak görülebilir.
Galata Wind Enerji
GALATA WİND Tarım arazileri üzerinde enerji üretiminde bulunacak. Almanya’da iki GES projesi satın alıyor
Galata Wind’in %100 bağlı ortaklığı SunSpark GmbH, Almanya’da 9 MW ve 12 MW olmak üzere iki GES projesi satın almak üzere anlaşmaya vardı. Güney Almanya’da yer alacak projelerin inşasına, izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından başlanıyor. Yatırımlar, tarım ile güneş enerjisini birleştiren Agri-PV yapısı ve batarya depolama sistemlerini (BESS) içerecek şekilde planlandı.
Tarım arazileri üzerinde enerji üretimini mümkün kılan Agri-PV modeli, Avrupa’da sürdürülebilirlik odaklı enerji yatırımları için öncelikli alanlardan biri hâline geliyor. Galata Wind’in bu yatırımlarıyla Almanya’daki kapasitesi toplamda 23 MW’a ulaşacak. Bu gelişme, şirketin 2025-2027 dönemine yönelik 300 MW’lık yurtdışı büyüme hedefi doğrultusunda atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.
CVK Maden
CVK MADEN Kapsul ihalasini %55,6 rodovansla kazandı. Yaklaşık 587 milyon dolarlık potansiyel var
CVK Maden, Eti Maden tarafından düzenlenen Balıkesir Kapsül’deki altın sahası ihalesini %55,6 rödovans oranıyla kazandı. 1.918 hektarlık IV. Grup işletme ruhsatlı sahada yapılan aramalarda, toplamda 3.553.594 tonluk, ortalama 1,55 gr/ton tenörlü altın rezervi hesaplandığı belirtildi. Bu rezerv, yaklaşık 177.000 ons altına ve güncel değerlerle yaklaşık 587 milyon dolarlık potansiyele denk geliyor.
Altın madenciliğinde ton başına 1,5 gram üzerinde tenöre sahip sahalar, yatırımcılar açısından dikkat çekici kabul ediliyor. CVK’nın kazandığı sahanın anlamda ekonomik işletilebilir bir tablo sunuyor. Rödovansın görece yüksekliği ise, şirketin sahaya dair potansiyeli önemsediğini ve bu alanda yüksek beklentiye sahip olduğunu şeklinde değerlendirilmeli.