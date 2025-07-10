BIST 30’da kafalar karışık endeksin üçte biri kazandırdı

İstikrarlı kazanç sağlayan hisseler yatırımcısına güven veriyor. BIST 30 kapsamında yer alan Aselsan, yılbaşından bu yana %109, son bir yılda da %140 getiri sağladı. Hemen onun ardından gelen Enka İnşaat % 64, Emlak Konut GYO %68 ve Gübre Fabrikaları %65 yıllık getiriyle dikkat çekti. Bu hisseler aynı zamanda üç ve altı aylık dönemlerde de güçlü performans sergileyerek eğilimlerini korudu. Ancak tüm buna rağmen endeksteki sadece 10 hisse pozitif bölgede kalabildi.

BIST 30’da son bir yılda toparlanamayan hisseler ağırlıklı olurken yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Sasa, Şişecam, Koç Holding ve Anadolu Efes gibi hisseler yıllık bazda %28 ile 45 arasında değer kaybetti. Hisselerdeki düşüş, sadece yıllık bazda değil, ara dönemlerde de devam etti. Satış baskısının yoğun yaşanması hisselerin gerilemesinde etkili oldu.

Kısa vadede öne çıkanlar da var

Bazı hisseler yıl genelinde zayıf kalsa da kısa vadede çıkış yakaladı. Tofaş üç aylık dönemde %27 yükseldi. Sabancı Holding ve BİM, son bir ayda %12’nin üzerinde toparlanma gösterdi. Bu hisseler, dönemsel alım fırsatlarının hâlâ var olduğunu işaret ediyor.

Dönemsel sinyaller yanıltıcı olabilir

Bazı hisseler sadece belirli dönemlerde yükseliş gösterdi. Astor, Gedik Yatırım ve Migros gibi örneklerde üç aylık getiriler pozitif görünse de yıllıkta değer kaybı sürdü. Bu durum, yatırımcının kısa vadeli yükselişe aldanmadan genel eğilimi görmesi gerektiğini söylüyor. Neticede getiriyi yalnızca sonuçta değil süreçle birlikte okumakta yarar var.

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Rezerv fon; güvence, temettü esnekliği, zamanlama imkanı, olumlu kredi notu, uyum. Atıl kalma ve verimsizlik riski, tenkit, hisse fiyatına baskı olasılığı.

İşletme fonu; süreklilik, esneklik, tedarik gücü, nakit yönetimi, büyümeye katkı. Yetersizlik ve kötü yönetim riski, geçicilik, dengesiz dağıtım.

Hem şube sayısı hem de kârı artıyor. Gelen veriler, büyüme patikasında ilerlediğini söylüyor

Tab Gıda’nın toplam lokanta sayısı ne kadar? Şirketin büyümesi devam ediyor mu? / Kazım Yıldız

Kazım, Tab Gıda, 2025 yılının ilk yarısında açtığı toplam 89 yeni restoranla sistem genelindeki büyümesini sürdürüyor. Yılın ikinci çeyreğinde 58 yeni şube açarak, 30 Haziran itibarıyla şirketin kendi işlettiği restoran sayısı 1.037’ye, franchise restoran sayısı da 869’a ulaştı. Böylece toplam restoran sayısı 1.906 oldu. Veriler, hem operasyonel hem de coğrafi olarak genişlemeye devam ettiğini gösteriyor. Şirket, yılın ilk çeyreğinde satışlarını %11 artırırken dönem sonunda da kârını %69 büyüterek 310 milyon TL’ye çıkardı. Hem şube sayısındaki artış hem de kârlılıktaki yükseliş, firmanın büyüme patikasında ilerlediğini işaret ediyor.

Sektörde istenen iyimser hava henüz gözlenmiyor. Yatırımların önünün açılması geliri destekler

Oyak Çimento’nun gelir ve kârında artma ihtimali var mı? Beklentinizi öğrenebilir miyim? / Yalçın Bilir

Yalçın, Hazır Beton Endeksi’nin Mayıs 2025 verilerine göre faaliyet artışı gözlense de güven ve beklenti endekslerindeki gerileme, sektörel tedirginliği koruyor. Görünüm, çimento ve beton üreticileri açısından kısa vadeli büyüme potansiyelini sınırlıyor ve fiyatlama gücü ile yatırım iştahı üzerinde baskıya yol açıyor. Öte yandan Oyak Çimento’nun ilk çeyrekte satış gelirleri %8 azaldı ve net dönem kârı %11 daralarak 996 milyon TL’ye indi. Talepte belirgin bir toparlanma yaşanmadıkça kârlılık artışı sınırlı kalacaktır. Bu noktada yatırımların ve inşaat sektörünün açılması ve ihracat bağlantılarının güçlenmesi gelir açısından önemli.

YATIRIM FONLARI

Garanti Portföy’ün blokzincir temalı GBV fonu son bir yılda %65 getiri sağladı

Blockchain Teknolojileri Değişken Fon (GBV), toplam değerinin önemli kısmını blockchain teknolojileriyle ilişkili yerli ve yabancı hisselere, BYF’lere ve menkul kıymetlere yatırıyor. 1,47 milyar TL büyüklüğe ulaşan fonun yatırımcı sayısı 25 bini aştı. Portföyün %58,5’i yabancı hisselerden oluşuyor. Yerli hisselerden de ASELS, GARAN, AKBNK, YKBNK ve ISCTR gibi büyük firmalarda yoğunlaşıyor ve %2,7 pazar payına sahip. Temel olarak gelişen teknolojilere, özellikle de blokzincir alanındaki potansiyele yatırım yapma hedefiyle hareket ediyor. Bu stratejiyi son bir yılda %64,86’lik getiriyle destekledi. Risk değeri yüksek olsa da, teknoloji sektöründeki yükseliş beklentileriyle paralel hareket eden GBV, bu alanda tematik ürün arayan yatırımcılar için alternatif bir araç olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

Atılım Faktoring, %55,02 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Atılım Faktoring, 7 Temmuz 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %49 olurken, bileşik faizi de %55,02’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 6 Ocak 2026 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,43 olacak.

%49 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 7Temmuz tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,01 seviyesinde bulunuyor. Atılım Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %49 basit faiz oranı, TLREF’in 2,99 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 8 Temmuz 2025 olurken piyasada TRFATFK12629 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ODİNE SOLUTİONS TEK.

İngiliz firmayla 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sunduğu çözüm ses trafiğinde kullanılıyor

Odine Teknoloji, İngiltere merkezli Wavecrest Networks Limited ile yürüttüğü hizmet sözleşmesini 3 yıl süreyle uzattı. 742.380 dolar tutarındaki yeni sözleşme, ek 1 yıllık otomatik uzatma opsiyonu da içeriyor. Sözleşme kapsamında Odine’in bulut tabanlı “Odine Nebula” çözümü, Wavecrest’in uluslararası ses trafiğinin yönetimi ve otomasyonu için kullanılmaya devam edecek. Bulut altyapısı ve yazılım tanımlı ağ çözümleri, telekom sektöründe dijital dönüşümün merkezinde yer alıyor. Bu çözümler, operasyonel verimlilik, ağ yönetimi kolaylığı ve maliyet düşüşü gibi avantajlar sunarak hizmet sağlayıcılar açısından büyük önem taşıyor. Odine’in geliştirdiği Nebula platformu da bu dönüşümün bir parçası olarak müşterilerine yönelik esnek ve ölçeklenebilir hizmetler sağlıyor.

SARKUYSAN

Diyarbakır’da GES kuruyor. Tüketiminin %25’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayacak

Sarkuysan, sürdürülebilirlik hedefl eri doğrultusunda enerji kaynaklarını yeşil çözümlerle çeşitlendirmek istiyor. Bu amaçla Diyarbakır Silvan’da 175.000 m2 alanda 14 MWp kurulu güçte lisanssız GES projesi başlatıyor. Projeyle birlikte, şirketin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık %25’inin 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yenilenebilir kaynaklardan karşılanması hedefl eniyor. Sanayi kuruluşlarında yenilenebilir enerji yatırımları, hem enerji maliyetlerini azaltmak hem de karbon ayak izini düşürmek amacıyla giderek daha fazla tercih ediliyor. GES yatırımları, şirketlerin kendi tükettikleri elektriği üretmesine olanak tanırken, aynı zamanda enerji tedarikinde fiyat oynaklığına karşı koruma sağlıyor. Sarkuysan, enerji arz güvenliğini bu yolla artırmak istiyor.

SMART GÜNEŞ ENER.

Yerli wafer üretimine başladı. Bu yatırımla panel üretiminde dikey entegrasyona gidiyor

Smart Güneş Enerjisi, Aliağa’daki entegre tesisinde güneş hücresi üretiminin ardından, yıllık 1.500 MW kapasiteye sahip yerli wafer üretim tesisini de tamamlayarak ticari üretime geçti. Bu yatırımla şirket, panel üretiminde tam dikey entegrasyon sağlayarak ürün kalitesini artırırken, kamu teşviklerinden tam anlamıyla yararlanma imkânı da elde etmiş oldu. Wafer üretimi, güneş paneli üretim zincirinin en kritik halkalarından biri olarak biliniyor. Türkiye’de panel montajından hücre üretimine geçiş son yıllarda hız kazanmışken, wafer gibi üst kademe üretim adımlarının yerli olarak gerçekleştirilmesi stratejik öneme sahip bulunuyor. Yüksek verimli hücrelerin üretilebilmesi için gereken bu ara ürün, genellikle Çin gibi küresel tedarikçilere bağımlı şekilde sağlanıyordu.